Эксперт Солодовникова: В 2025 году в России никто не выйдет на пенсию по старости

Жители России не смогут выйти на пенсию по старости в текущем году. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова в беседе с РИА Новости.

Эксперт пояснила, что на 2025 год придется переходный период увеличения пенсионного возраста в РФ. При этом на пенсию в 2025-м смогут выйти граждане с правом на досрочную страховую пенсию, пенсию по инвалидности, по потере кормильца или по государственному обеспечению, россияне из новых регионов.

Как напомнила Солодовникова, в прошедшем году на пенсию по старости вышли мужчины 1961 года рождения и женщины, которые родились в 1966 году.

«Время выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения придет в 2026 году», — подчеркнула эксперт.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила, что правительство может доиндексировать страховые пенсии на 2,22% с учетом инфляции за прошлый год.

