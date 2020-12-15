Госдума может ужесточить наказание за хулиганство с применением оружия
Депутат Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект, в котором угроза применения оружия является признаком уголовно наказуемого хулиганства; депутат также предложил ужесточить наказание за хулиганство с применением оружия. Об этом сообщает ТАСС.
В пояснении к тексту документа Вяткин написал, что статья УК РФ "Хулиганство" не уточняет, что оно может происходить с "применением насилия к гражданам либо угрозой его применения", а не только непосредственно с оружием или предметами, которые используются как оружие.
Также применение оружия предлагается сделать таким же отягчающим фактором, как хулиганство, совершенное несколькими людьми или организованной группой. За угрозу оружием, в соответствии с законопроектом, наказание может составить до семи лет лишения свободы.
Правительство оценило законопроект положительно, отметив при этом, что в нем есть недочеты, поскольку такая трактовка уравнивает насилие, которое может причинить тяжкий вред здоровью, и "нереализованную угрозу" применения силы.
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