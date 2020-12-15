Госдума может ужесточить наказание за хулиганство с применением оружия

В пояснении к тексту документа Вяткин написал, что статья УК РФ "Хулиганство" не уточняет, что оно может происходить с "применением насилия к гражданам либо угрозой его применения", а не только непосредственно с оружием или предметами, которые используются как оружие.

Также применение оружия предлагается сделать таким же отягчающим фактором, как хулиганство, совершенное несколькими людьми или организованной группой. За угрозу оружием, в соответствии с законопроектом, наказание может составить до семи лет лишения свободы.

Правительство оценило законопроект положительно, отметив при этом, что в нем есть недочеты, поскольку такая трактовка уравнивает насилие, которое может причинить тяжкий вред здоровью, и "нереализованную угрозу" применения силы.

