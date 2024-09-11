Госдума может увеличить срок брака для получения гражданства до четырех лет
В Госдуме обсуждается возможность увеличения срока нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в России. Госдуме обсуждается возможность увеличения срока нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в России.
Володин пояснил, что законопроект, который рассматривается, направлен на предотвращение фиктивных браков, использующихся для получения гражданства.
Ранее срок ожидания составлял один год, но теперь предлагается увеличить его до двух лет, возможно, даже до трех или четырех лет.
По его словам, такие меры помогут укрепить настоящие браки и лучше защитить интересы граждан, передает «Радиоточка НСН».
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