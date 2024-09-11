Госдума может увеличить срок брака для получения гражданства до четырех лет

В Госдуме обсуждается возможность увеличения срока нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в России. Госдуме обсуждается возможность увеличения срока нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в России.

Володин пояснил, что законопроект, который рассматривается, направлен на предотвращение фиктивных браков, использующихся для получения гражданства.

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Ранее срок ожидания составлял один год, но теперь предлагается увеличить его до двух лет, возможно, даже до трех или четырех лет.

По его словам, такие меры помогут укрепить настоящие браки и лучше защитить интересы граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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