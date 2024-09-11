Госдума может увеличить срок брака для получения гражданства до четырех лет

В Госдуме обсуждается возможность увеличения срока нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в России. Госдуме обсуждается возможность увеличения срока нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в России.

Володин пояснил, что законопроект, который рассматривается, направлен на предотвращение фиктивных браков, использующихся для получения гражданства.