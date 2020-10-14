После расстрела в Нижнем Новгороде в Госдуме предложили повысить возраст владения оружием

«Целесообразно повысить возрастной ценз на получение лицензии на оружие до 21 года», - приводит издание слова члена комитета Госдумы по безопасности Анатолия Выборного.

По его словам, необходимо усиливать и институт контроля за владельцами оружия. В частности, если владельцы оружия в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение общественного порядка, оказались на учете из-за алкогольной или наркотической зависимости, они должны автоматически лишаться лицензии, а оружие — изыматься.

Как сообщалось ранее, Монахов купил справку за деньги в клинике, имеющей лицензию на медосвидетельствование и выдачу соответствующих справок, для получения разрешения на оружие, которое он приобрел за месяц до этой трагедии.

Ранее в региональном управлении СК рассказали, что выявили негативное содержание страницы Монахова в одной из социальных сетей. Кроме этого, молодой человек наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния, однако это не помешало ему получить разрешение на ношение огнестрельного оружия.

