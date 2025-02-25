Госдума: Мошенники начали скупать аккаунты школьников в соцсетях

По его словам, это делается под предлогом «раскрутки». После этого от имени владельца мошенники могут распространять запрещенную в России информацию. Либо аферист связывается с потенциальной жертвой в социальных сетях и за счет психологического давления вынуждает ее совершать диверсионные акции.

По словам парламентария, аферисты давно усиленно атакуют несовершеннолетних, которые в отличие от взрослых относятся к окружающей действительности менее критично.

Ранее стало известно о новом способе мошенничества со СНИЛС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

