Депутат Боярский: Госдума не может обсуждать плату за посещение курилок и туалетов
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике в эфире НСН заявил, что законопроект о платных курилках не будут поддержан депутатами.
Депутаты Госдумы планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными. Как рассказал один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов, платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. По его словам, цена может составить 50–100 рублей.
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в эфире НСН заявил, что такие тонкости точно не должны фиксироваться в федеральных законах. Не тот уровень.
«Это предложение необоснованное. Я против, как и вся наша фракция. Документ этот «Единая Россия» не поддержит», Сергей Неверов уже об этом сообщил. Поправки, как я думаю, останутся на уровне предложений, перспектив нет. К тому же платные курилки это не уровень федерального регулирования.
У нас есть и платные, и бесплатные, извините, туалеты. Но мы же об это не пишем в федеральном законе. Добавлю, что точно будут еще вноситься коллегами проекты законы, которые приравняют электронные сигареты к обычному табаку, но это всё будет осенью, завтра Госдума завершает сессию», - отметил Боярский.
На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов. Как заявил зампредседателя нижней палаты парламента Сергей Неверов, комнаты будут оборудованы вентиляционными системами. Они нужны, чтобы оградить от дыма некурящих людей.
Нередко пассажиры, зарегистрированные на рейс или находящиеся в транзитной зоне, не соблюдают запрет на курение в аэропортах.
Ранее в Минздраве НСН напомнили, что курилки по всему миру продвигает табачная индустрия.
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