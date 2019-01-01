Депутат Боярский: Госдума не может обсуждать плату за посещение курилок и туалетов

Депутаты Госдумы планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными. Как рассказал один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов, платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. По его словам, цена может составить 50–100 рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в эфире НСН заявил, что такие тонкости точно не должны фиксироваться в федеральных законах. Не тот уровень.

«Это предложение необоснованное. Я против, как и вся наша фракция. Документ этот «Единая Россия» не поддержит», Сергей Неверов уже об этом сообщил. Поправки, как я думаю, останутся на уровне предложений, перспектив нет. К тому же платные курилки это не уровень федерального регулирования.