Госдума изучит законопроект о запрете на выступление животных в цирках

Как заявил первый зампредседателя комитета по экологии Владимир Бурматов, решать данную проблему надо последовательно, «закручивая гайки» в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них всё время возрастали.

По его словам, инициатива может привести к коллапсу, так как в настоящее время реабилитационные центры заполнены: там содержатся животные, переданные из контактных зоопарков, чью деятельность признали незаконной, пострадавшие от браконьеров дикие животные, а также конфискованные животные.

Депутаты акцентировали внимание на факте того, что ученые неоднократно называли цирковых животных не «объектами животного мира». Кроме того, цирки не всегда выполняют свои обязанности по надлежащему содержанию и уходу за животными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

