Госдума изучит законопроект о запрете на выступление животных в цирках
Госдума на заседании в ноябре рассмотрит проект закона, в случае принятия которого в РФ могут установить запрет на использование животных в цирках, сообщает РИА Новости.
Как заявил первый зампредседателя комитета по экологии Владимир Бурматов, решать данную проблему надо последовательно, «закручивая гайки» в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них всё время возрастали.
По его словам, инициатива может привести к коллапсу, так как в настоящее время реабилитационные центры заполнены: там содержатся животные, переданные из контактных зоопарков, чью деятельность признали незаконной, пострадавшие от браконьеров дикие животные, а также конфискованные животные.
Депутаты акцентировали внимание на факте того, что ученые неоднократно называли цирковых животных не «объектами животного мира». Кроме того, цирки не всегда выполняют свои обязанности по надлежащему содержанию и уходу за животными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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