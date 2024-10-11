Госдума: Из-за сотовой вышки у дома можно получить компенсацию

Для этого нужно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. Также можно требовать снос объекта, если соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку, что может вредить здоровью из-за облучения, а также обесценить дом и участок.

Вышки снижают стоимость участков, квартир и домов на 8-20 процентов, отметил парламентарий.

Ранее эксперт рассказал, что разговоры о том, что излучения от конструкций, обеспечивающих сотовую связь и интернет, могут стать причиной заболеваний у жителей близлежащих домов — не имеют оснований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

