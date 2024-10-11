Госдума: Из-за сотовой вышки у дома можно получить компенсацию
Россияне могут рассчитывать на компенсацию от 1 млн рублей если будет доказано, что вышка сотовой связи недалеко от дома оказывает воздействие на здоровье, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова.
Для этого нужно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. Также можно требовать снос объекта, если соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку, что может вредить здоровью из-за облучения, а также обесценить дом и участок.
Вышки снижают стоимость участков, квартир и домов на 8-20 процентов, отметил парламентарий.
Ранее эксперт рассказал, что разговоры о том, что излучения от конструкций, обеспечивающих сотовую связь и интернет, могут стать причиной заболеваний у жителей близлежащих домов — не имеют оснований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru