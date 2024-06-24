В России появится удостоверение многодетной семьи

Единое удостоверение многодетной семьи предложили ввести в России. Как пишет ТАСС, с соответствующей инициативой на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами Совета Федерации выступила вице-спикер Инна Святенко.

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По её словам, многодетные семьи обеспокоены тем, что во время путешествий или при переезде в другой регион они не могут воспользоваться своим статусом.

«Конечно, так надо сделать... Мы удостоверение и в электронном виде сделаем универсальном, и в бумажном виде», - поддержал глава правительства предложение Святенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении до 2031 года многодетным семьям выплат на погашение ипотеки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Совет Федерации РФПравительство РоссииМихаил МишустинМногодетные Семьи

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