Автоэксперт рассказал, почему в кризис выгодно строить в России автозаводы

«Если говорить про “Автотор”, то он вполне успешно развивается и даже во время кризиса неплохо себя чувствует. Сейчас они подписали СПИК — специальный инвестиционный контракт, и находятся в наиболее комфортных условиях, по сравнению с другими автозаводами. Во-первых, они получат льготы по возврату налога на утилизацию и другие, если будут производить автомобили. Во-вторых, по условиям возмещения в Калининградской области действует особый режим, и они могут беспошлинно возить комплектующие. Другие этого делать не могут», — раскрыл карты эксперт.

Что касается качества иностранных машин, собранных в России, Моржаретто развеял миф — оно не хуже, чем в оригинальной сборке. Отличия, по его словам, заключаются в комплектации, которая подбирается с учётом особенностей страны, по дорогам которой будут ездить собранные автомобили.

«Машины, произведённые у нас, и оригинальные не отличаются по качеству. Потому что компания, которая ставит свой бренд, отвечает одинаково во всех странах мира по качеству. И, конечно, не захочет ронять имидж. Они отличаются по комплектациям, потому что комплектация у нас и в мире очень сильно отличается по предпочтениям. Плюс к тому некоторые модели для нас и для европейского рынка разнятся коренным образом. Если взять, условно говоря, Kia Rio для Европы и для России — это вообще разные автомобили. Он немного другой по конструкции, по комплектации, там ниже уровень экологических требований, но по качеству никакой разницы», — заверил эксперт.

Добавим, ранее украинские власти решили перенести запрет на ввоз в страну российских автомобилей Lada. Тогда Игорь Моржаретто рассказал в эфире НСН, почему Киев с большей вероятностью не откажется от российских машин.

