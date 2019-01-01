Автоэксперт рассказал, почему в кризис выгодно строить в России автозаводы
Игорь Моржаретто объяснил НСН, какие машины будет выпускать новый завод «Автотор».
Компания по сборке автомобилей иностранных брендов «Автотор» планирует построить в Калининграде завод мощностью 50 тысяч легковых машин в год. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор холдинга Александр Сорокин. Он отметил, что открытие завода намечено на 2020 год, в дальнейшем, к 2024 году, в нём появятся цеха сварки и окраски. Выпускать на предприятии будут машины основных партнёров «Автотора» — то есть немецкой BMW или корейских марок Hyundai и Kia. С основным партнёром строительства компания ещё не определилась.
Не исключено, что «Автотор» станет сотрудничать с одним из китайских брендов, заметил в эфире НСН автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Представители этой нации любят строить бизнес на перспективу.
«Что они за завод будут строить, сказать сложно. BMW вроде приостановило разговор о строительстве нового завода, у Hyundai и Kia вроде хватает мощностей, так что я вполне допускаю, что это кто-то ещё иной. В частности, ходили слухи, что они готовы построить завод полного цикла с китайским крупным производителем. Потому что китайцы уже серьёзно нацелились на наш рынок. Недавно открылся завод Haval в Тверской области, активизировались другие китайские компании. Китайцы очень любят работать на перспективу», — рассказал Моржаретто.
Условия рынка рано или поздно изменятся, в целом же Россия выглядит привлекательно для иностранных производителей машин, добавил эксперт.
«Да, на рынке сейчас спад, но некоторые марки чувствуют себя очень неплохо, а некоторые готовятся к грядущему подъёму. Российский рынок официально считается самым перспективным в Европе — страна большая, дорог много, ехать есть куда. А уровень автомобилизации в два раза ниже, чем даже в Восточной Европе. То есть, нам машины нужны, и когда-нибудь мы начнём подниматься, и вполне возможно, что это будет достаточно быстро», — пояснил собеседник НСН.
Кроме того, «Автотору» сейчас выгодно начать работу подобного масштаба. По словам Моржаретто, холдинг имеет неплохие условия для нового строительства.
«Если говорить про “Автотор”, то он вполне успешно развивается и даже во время кризиса неплохо себя чувствует. Сейчас они подписали СПИК — специальный инвестиционный контракт, и находятся в наиболее комфортных условиях, по сравнению с другими автозаводами. Во-первых, они получат льготы по возврату налога на утилизацию и другие, если будут производить автомобили. Во-вторых, по условиям возмещения в Калининградской области действует особый режим, и они могут беспошлинно возить комплектующие. Другие этого делать не могут», — раскрыл карты эксперт.
Что касается качества иностранных машин, собранных в России, Моржаретто развеял миф — оно не хуже, чем в оригинальной сборке. Отличия, по его словам, заключаются в комплектации, которая подбирается с учётом особенностей страны, по дорогам которой будут ездить собранные автомобили.
«Машины, произведённые у нас, и оригинальные не отличаются по качеству. Потому что компания, которая ставит свой бренд, отвечает одинаково во всех странах мира по качеству. И, конечно, не захочет ронять имидж. Они отличаются по комплектациям, потому что комплектация у нас и в мире очень сильно отличается по предпочтениям. Плюс к тому некоторые модели для нас и для европейского рынка разнятся коренным образом. Если взять, условно говоря, Kia Rio для Европы и для России — это вообще разные автомобили. Он немного другой по конструкции, по комплектации, там ниже уровень экологических требований, но по качеству никакой разницы», — заверил эксперт.
Добавим, ранее украинские власти решили перенести запрет на ввоз в страну российских автомобилей Lada. Тогда Игорь Моржаретто рассказал в эфире НСН, почему Киев с большей вероятностью не откажется от российских машин.
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