Госдума хочет упростить доступ газовщиков к квартирам россиян

По словам парламентария, это требуется для предотвращения ситуаций, когда из-за отказа одного из жильцов впустить специалистов может быть отключен газ во всем подъезде. Депутат указал, что возможно сократить срок рассмотрения судебных исков с 30 дней до 12 дней, чтобы оперативнее реагировать на потенциальные угрозы безопасности, связанные с газовым оборудованием.

Пахомов также уточнил, что в случае подозрения на наличие проблемы в квартире, которую не могут обследовать газовщики, они имеют право отключить газ во всем стояке.

Россиян не смогут массово штрафовать за старые газовые плиты, поскольку не каждый гражданин пускает в свои квартиры газовые службы, заявил исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов в разговоре с НСН.

