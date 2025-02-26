Госдума хочет упростить доступ газовщиков к квартирам россиян
Важно упростить правила входа сотрудников газовых служб в квартиры россиян, сообщил RTVI глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
По словам парламентария, это требуется для предотвращения ситуаций, когда из-за отказа одного из жильцов впустить специалистов может быть отключен газ во всем подъезде. Депутат указал, что возможно сократить срок рассмотрения судебных исков с 30 дней до 12 дней, чтобы оперативнее реагировать на потенциальные угрозы безопасности, связанные с газовым оборудованием.
Пахомов также уточнил, что в случае подозрения на наличие проблемы в квартире, которую не могут обследовать газовщики, они имеют право отключить газ во всем стояке.
Россиян не смогут массово штрафовать за старые газовые плиты, поскольку не каждый гражданин пускает в свои квартиры газовые службы, заявил исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов в разговоре с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru