Госдума готовит инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить с собой семьи

В Госдуме разрабатывают инициативу, которая запретит трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы отметил, что большинство депутатов поддержат эту инициативу, независимо от их фракционной принадлежности.

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По словам Володина, в июле этого года были приняты строгие меры по выдворению нарушителей и запрету их повторного въезда в страну. Также он добавил, что ответственность за нарушения обсуждаемого законопроекта будет возложена на работодателей.

Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Маргарита Лянге в беседе с НСН заявляла, что проблему с мигрантами в России можно решить за год, если будет политическая воля. Она предложила ограничить возможность привоза семей мигрантами, особенно для низкоквалифицированных работников, которые приезжают на временные работы. Лянге подчеркивала, что это решение поможет снизить социальную нагрузку на систему здравоохранения и образования.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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