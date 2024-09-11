Госдума готовит инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить с собой семьи

В Госдуме разрабатывают инициативу, которая запретит трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы отметил, что большинство депутатов поддержат эту инициативу, независимо от их фракционной принадлежности.