Мигранты на заработках: Каких специалистов готовы принимать в России с семьями

Везти свои семьи в Россию можно позволить только полезным для экономики страны мигрантам-специалистам, которые приезжают на длительный срок или с целью стать гражданами РФ. Об этом НСН заявила член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге.

Следует запретить мигрантам, приезжающим в Россию на сезонные работы, привозить в страну свои семьи, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что ограничения на пребывание в России мигрантов должны также касаться мигрантских семей и анклавов. Лянге отметила, что это предложение давно назрело, особенно, когда речь идет о низкоквалифицированных мигрантах, приезжающих на временные заработки.

«Эта проблема стоит очень остро, потому что у нас сложилась парадоксальная ситуация, когда приезжает работать и приносит пользу нашей экономике один человек, а социальную нагрузку наша система здравоохранения и образования несет за пятерых. Поэтому, конечно, совершенно правильное решение ограничить въезд именно для семей трудовых мигрантов. И это нормально. Когда мы или любой трудовой мигрант едем в командировку, то мы едем работать и не берем с собой членов семьи. Это ведь временное наше перемещение. Однако есть другая категория людей, которые приезжают для того, чтобы стать гражданами России. Это уже совершенно другой вопрос. У этих людей должен быть другой статус, на них должны распространяться системы интеграции и адаптации мигрантов, должны выделяться средства на то, чтобы их дети хорошо знали русский язык. Вот на это стоит тратиться, если мы потенциально видим в этих людях наших будущих сограждан. Но это должны быть все-таки люди не низкоквалифицированного труда. Мы бы хотели видеть в России семьи специалистов», - рассказала она.

По мнению Лянге, эту проблему можно решить в довольно короткие сроки, но главным препятствием являются разногласия властей и отсутствие политической воли.

«Прежде всего, нам все время не хватало в вопросе наведения порядка в миграционной теме политической воли. Потому что инструментов достаточно. То есть у нас очень хорошо выстроенная система, с одной стороны, правоохранительная, с другой стороны, у нас везде и камеры, и искусственный интеллект, и все что угодно. Как говорится, было бы желание. Я думаю, что мы очень быстро с этим справимся. Буквально за год. Но пока у нас есть сомнения и споры, как в структурах, принимающих решения, так и в обществе в целом. Мы пока не договорились внутри себя», - подытожила собеседник НСН.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что низкоквалифицированные мигранты, приезжающие в Россию на заработки, не должны везти с собой свои семьи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

