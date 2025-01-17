Госдума готова запретить продажу безалкогольного пива детям

Госдума готова инициировать и принять законопроект, вводящий запрет на продажу безалкогольного пива несовершеннолетним в случае, если будет доказана зависимость при употреблении безалкогольных напитков с детского возраста. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, сообщает телеканал «Москва 24».

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По его словам, в этой связи уже заказано исследование о психологическом и физическом влиянии безалкогольного пива на несовершеннолетних.

Леонов также считает, что следует отказаться от использования детских образов в рекламе продуктов и фастфуда. По его словам, участие несовершеннолетних уместно лишь в социальной рекламе.

Ранее стало известно, что в Госдуме хотят запретить рекламу безалкогольного пива, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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