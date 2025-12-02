Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского

«Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Госдумы Вороновского Анатолия Владимировича», - говорится в постановлении.

Ранее Вороновский был лишён неприкосновенности. Также в Госдуме согласились на возбуждение против него уголовного дела.

По данным СМИ, Вороновского подозревают в получении взятки в размере 25 млн рублей. Вину он не признал.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Момотова в должности судьи Верховного суда по его письменному заявлению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

