Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Анатолия Вороновского, которого подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает RT.
«Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Госдумы Вороновского Анатолия Владимировича», - говорится в постановлении.
Ранее Вороновский был лишён неприкосновенности. Также в Госдуме согласились на возбуждение против него уголовного дела.
По данным СМИ, Вороновского подозревают в получении взятки в размере 25 млн рублей. Вину он не признал.
