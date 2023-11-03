«Гендерный перекос?» Милонов предложил приравнять материнство к «госзаданию»

«Откуда в Чеченской Республике такой перекос? Потому что там все семьи нормальные, многодетные. Методология некоторых исследователей почему-то цинично не считает материнство работой. Если мы поменяем отношение к материнству и оно будет считаться выполнением госзадания, госслужбой, тогда у нас все резко поменяется и женщины будут в топе экономических активных людей», - сказал Милонов.

При этом он признал, что молодым девушкам сложнее устроиться на работу, а некоторые «неправильные мужчины» занижают зарплаты женщинам.

«Молодым девчонкам сложнее устроиться, поскольку они рано или поздно забеременеют и уйдут в декрет. Если мужчина получает больше, чем женщина за одну и ту же работу, это незаконно. Хотя знаю, что есть неправильные мужчины, - надо проверить их ориентацию, - которые пытаются женщинам платить меньше. Это неправильно, настоящий мужик такого никогда не сделает», - уверен депутат.

Милонов также предостерег россиянок от отказа от материнства ради карьеры и привел им в пример спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.