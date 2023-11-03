«Гендерный перекос?» Милонов предложил приравнять материнство к «госзаданию»
При этом нужно проверить «неправильных мужчин», занижающих зарплаты женщинам, уточнил в эфире НСН депутат из Санкт-Петербурга.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН объяснил, почему в некоторых регионах России мужчины строят карьеру успешнее женщин.
Государственный университет управления ранее представил «региональный индекс гендерного неравенства». В тройку регионов-«лидеров», где у мужчин и женщин наибольший разрыв в плане экономических возможностей, вошли ЯНАО, ХМАО и Чечня, Москва оказалась на пятом месте с конца.
«Откуда в Чеченской Республике такой перекос? Потому что там все семьи нормальные, многодетные. Методология некоторых исследователей почему-то цинично не считает материнство работой. Если мы поменяем отношение к материнству и оно будет считаться выполнением госзадания, госслужбой, тогда у нас все резко поменяется и женщины будут в топе экономических активных людей», - сказал Милонов.
При этом он признал, что молодым девушкам сложнее устроиться на работу, а некоторые «неправильные мужчины» занижают зарплаты женщинам.
«Молодым девчонкам сложнее устроиться, поскольку они рано или поздно забеременеют и уйдут в декрет. Если мужчина получает больше, чем женщина за одну и ту же работу, это незаконно. Хотя знаю, что есть неправильные мужчины, - надо проверить их ориентацию, - которые пытаются женщинам платить меньше. Это неправильно, настоящий мужик такого никогда не сделает», - уверен депутат.
Милонов также предостерег россиянок от отказа от материнства ради карьеры и привел им в пример спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.
«Женщина-карьеристка это хорошо. Но если при этом она отказывается от материнства, это патология. Самые успешные женщины нашей страны - они еще и мамы. При этом я не беру трагические обстоятельства, одиночество или здоровье, Моя любимая женщина-политик Валентина Ивановна (Матвиенко – прим. НСН) всю жизнь была на суперважных должностях, но она мама, поэтому многие ее инициативы проникнуты гармонией и правильным подходом. Анна Юрьевна Кузнецова - многодетная матушка, замечательно!» - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в России предлагают ввести «отцовский» или «многодетный» капитал за рождение или усыновление третьего ребенка. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сказала Telegram-каналу «Радиоточке НСН», что эту инициативу нереально воплотить в жизнь, как минимум, до 2026 года.
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