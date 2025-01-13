Госдума 14 января рассмотрит законопроект о продлении маткапитала до 2030 года

Изменения предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Как говорится в пояснительной записке, около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал с 2027 по 2030 годы. По предварительным оценкам, реализация законопроекта потребует дополнительных финансовых расходов из бюджета в 2027–2030 годах в общем объеме 2,776 трлн рублей.

На данный момент программа маткапитала действует до 31 декабря 2026 года. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить ее как минимум до 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

