Госдума 14 января рассмотрит законопроект о продлении маткапитала до 2030 года
Госдума 14 января рассмотрит законопроект о продлении маткапитала до 2030 года, сообщили в пресс-службе Госдумы, передает РИА Новости.
Отмечается, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.
Изменения предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Как говорится в пояснительной записке, около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал с 2027 по 2030 годы. По предварительным оценкам, реализация законопроекта потребует дополнительных финансовых расходов из бюджета в 2027–2030 годах в общем объеме 2,776 трлн рублей.
На данный момент программа маткапитала действует до 31 декабря 2026 года. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить ее как минимум до 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru