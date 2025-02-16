Госавтоинспекция: В Саратове столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавший
Один человек пострадал в Саратове в ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.
ДТП произошло в 16.26 по местному времени на северо-западе города. Согласно предварительным данным, водитель Ford Mondeo столкнулся с автомобилем Lada Granta. Вследствие этого удара Lada Granta врезалась в припаркованную машину ВАЗ 21099, в которой на момент аварии водителя не было. Затем Lada Granta столкнулась с автомобилем Volkswagen Golf и наехала на женщину, которая находилась рядом со своим транспортным средством. Пострадавшая в результате аварии была госпитализирована.
На опубликованных фотографиях, предоставленных пресс-службой Госавтоинспекции, видны повреждённые автомобили, стоящие на дороге, покрытой снежной кашей. Сегодня в Саратове прошёл сильный снегопад, что могло повлиять на состояние дорожного полотна.
Госавтоинспекции Саратова в своем Telegram-канале напомнила, что на территории Саратова и Саратовской области в ближайшие сутки температура будет от -7 до -23 и призвала неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и учитывать погодные условия.
Ранее сегодня, трое погибли, двое были ранены при столкновении трёх машин в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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