Госавтоинспекция: В Саратове столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавший

ДТП произошло в 16.26 по местному времени на северо-западе города. Согласно предварительным данным, водитель Ford Mondeo столкнулся с автомобилем Lada Granta. Вследствие этого удара Lada Granta врезалась в припаркованную машину ВАЗ 21099, в которой на момент аварии водителя не было. Затем Lada Granta столкнулась с автомобилем Volkswagen Golf и наехала на женщину, которая находилась рядом со своим транспортным средством. Пострадавшая в результате аварии была госпитализирована.

На опубликованных фотографиях, предоставленных пресс-службой Госавтоинспекции, видны повреждённые автомобили, стоящие на дороге, покрытой снежной кашей. Сегодня в Саратове прошёл сильный снегопад, что могло повлиять на состояние дорожного полотна.

Госавтоинспекции Саратова в своем Telegram-канале напомнила, что на территории Саратова и Саратовской области в ближайшие сутки температура будет от -7 до -23 и призвала неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и учитывать погодные условия.

Ранее сегодня, трое погибли, двое были ранены при столкновении трёх машин в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

