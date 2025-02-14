В Омске 11 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и тремя легковушками

Авария с двумя автобусами и тремя легковыми автомобилями произошла в центре Омска, пострадали несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, ДТП произошло утром на Комсомольском мосту. Автобус №72, не выдержав дистанцию, столкнулся с транспортным средством №78, участниками аварии также стали три следовавшие в попутном направлении легковушки.

«За медицинской помощью обратились три пассажира автобуса № 78 и один пассажир автобуса № 72», — указали в СК.

Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до 11.

Детали произошедшего и сумма ущерба устанавливаются. Правоохранители начали доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ранее в Перми автобус №117 наехал на дорожное ограждение, никто не пострадал, пишет Ura.ru.

