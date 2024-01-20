Госавтоинспекция не выступает за тотальный сбор биометрических данных всех россиян
Госавтоинспекция не выступает за тотальный сбор биометрических данных всех россиян, сообщила Официальный представитель МВД Ирина Волк.
Волк заявила об этом в связи с резонансом вокруг статьи руководителя столичной ГИБДД Александра Быкова. Он писал, в частности, об умных светофорах с камерами для распознавания лиц, которые можно внедрить для снижения смертности на дорогах.
«Следует различать законодательные инициативы ведомства, оформленные в установленном порядке, и идеи, выносимые на обсуждение научной общественности», — подчеркнула Волк.
Она отметила, что предложения Быкова можно реализовать только при условии корректировок законодательства, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru