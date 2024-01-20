Госавтоинспекция не выступает за тотальный сбор биометрических данных всех россиян

Волк заявила об этом в связи с резонансом вокруг статьи руководителя столичной ГИБДД Александра Быкова. Он писал, в частности, об умных светофорах с камерами для распознавания лиц, которые можно внедрить для снижения смертности на дорогах.

«Следует различать законодательные инициативы ведомства, оформленные в установленном порядке, и идеи, выносимые на обсуждение научной общественности», — подчеркнула Волк.

Она отметила, что предложения Быкова можно реализовать только при условии корректировок законодательства, отмечает «Радиоточка НСН».

