ГИБДД Москвы: В 2023 году произошло 858 ДТП с участием детей
В 2023 году в Москве произошло 858 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате аварий четыре ребенка погибли и 905 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
Отмечается, что чаще всего такие ДТП регистрировались с 18:00 до 20:00. По данным ведомства, самыми распространенными видами ДТП с пострадавшими и погибшими несовершеннолетними стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств.
Подчеркивается, что актуальной проблемой остается то, что дети не используют световозвращающие элементы, которые делают их заметнее для водителей в темное время суток.
Ранее, 15 января, в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что порядка 133 тысяч преступлений было зарегистрировано за 2023 год в Москве, что на 2,4% меньше, чем в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru