ГИБДД Москвы: В 2023 году произошло 858 ДТП с участием детей

Отмечается, что чаще всего такие ДТП регистрировались с 18:00 до 20:00. По данным ведомства, самыми распространенными видами ДТП с пострадавшими и погибшими несовершеннолетними стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств.

Подчеркивается, что актуальной проблемой остается то, что дети не используют световозвращающие элементы, которые делают их заметнее для водителей в темное время суток.

Ранее, 15 января, в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что порядка 133 тысяч преступлений было зарегистрировано за 2023 год в Москве, что на 2,4% меньше, чем в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

