Горячую воду в Москве не отключат до июля
Власти российской столицы приняли решение до июля не отключать горячую воду в жилых домах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24». При этом градоначальник подчеркнул, что отменить подготовку жилищного фонда к зиме нельзя ни при каких условиях. Ранее стало известно, что в Московской области плановые отключения горячей воды начнутся с 1 июня.
Как отмечает «Москва 24», Собянин также объявил, что с 12 мая в общественном транспорте столицы вводится обязательное ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу остаётся в силе в рамках мер по противодействию распространения коронавируса.
По последней информации, в столице выявлено 92 676 случаев заражения COVID-19. В целом по России - 177 160, умерли 1 625 инфицированных, выздоровели 23 803 пациента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru