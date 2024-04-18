«Горячие пирожки»: В АКИТ не увидели рисков в покупке автомобилей на маркетплейсах

«Сама по себе модель маркетплейса развивается, это радует. Радует, что в нее активно входят новые товарные категории. Я уверен, что скоро мы увидим еще больше товарных категорий на маркетплейсах. У людей появляется больше выбора, больше возможностей с точки зрения персонального подхода к покупке. Не имеет значения, машина это или другой товар. Эту вещь можно привезти, значит, она может продаваться в интернете. Это очень хорошее новшество», - отметил он.

По его словам, все гарантии и права покупателя будут соблюдены, рисков нет.

«Нужно обязательно смотреть на детальные условия продажи, но все гарантии и права покупателя будут соблюдены. Самим продавцам это выгодно, они расширяют свой канал дистрибуции, онлайн аудитория – это 70 миллионов человек по всей стране. Возможно, кому-то было сложно покупать машину в автосалоне, им будет проще заказать в интернете. Машина приезжает к тебе сама, удобная опция. Все параметры машины понятны, есть полное описание детальное. Если человек понимает, что хочет, это очень удобный вариант. Мы тестировали продажи автомобилей таким образом еще в 2019 году. У нас они разлетелись как горячие пирожки. Всего тогда было на продажу 20 автомобилей, их купили за два часа. Тест тогда оказался довольно удачным», - резюмировал он.

Ранее общественная организация «Деловая Россия» выступила с инициативой введения специального механизма досудебного урегулирования споров с маркетплейсами. С ростом товарооборота на онлайн-площадках увеличилось и число судебных разбирательств, что усиливает нагрузку на судебную систему, передает «Радиоточка НСН».



