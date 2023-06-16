Горожане смогут переждать жару в центрах московского долголетия
Скрыться от жары, которая ожидается в столице, можно в центрах московского долголетия, где регулярно поддерживается комфортная температура и доступна прохладная питьевая вода. Прийти в центры может любой желающий.
По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в настоящий момент в городе работает свыше 70 центров московского долголетия. Она рассказала, что зоны отдыха в жаркую погоду организовывают в тихих гостиных центров. Так, гостиные оборудованы мягкими удобными креслами и диванами, также там доступна самая разная литература.
Отмечается, что горожане старшего возраста могут ближе познакомиться с деятельностью клубов по интересам, а также поучаствовать в интересных и полезных активностях. Все творческие, спортивные и досуговые встречи в центрах доступны для горожан старше 55 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru