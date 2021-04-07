Врач предупредил о начале сезона «асфальтовой болезни»

С началом сезона велосипедов и байкеров приходит опасность «асфальтовой болезни», предупреждает заведующий травматологическим отделением Ивантеевской больницы Геннадий Гордеев. Речь идёт о травмах, полученных из-за неаккуратного использованием техники, а также инструментов на природе.

Медицинская практика показывает, что и по окончании зимнего сезона люди продолжают ломают себе руки, ноги и другие части тела, зачастую, не реже, чем в снежный период, отметил врач высшей категории в эфире «Радио 1». Хотя, по оценке специалиста, на этот раз весенних травм будет несколько меньше.

Первая волна различных телесных повреждений наступает с массовым выездом горожан на свежий воздух в леса, на огороды и дачи. Как пояснил Гордеев, такого рода травмам чаще подвержены люди старшей возрастной категории. Как правило, они ломают лучевые кости и хирургические шейки плечей, ещё одно традиционное повреждения для возрастных пациентов - переломы проксимального отдела бедра.

Что касается так называемой «асфальтовой болезни», то её пик приходится на период, когда улицы целиком очистятся от снега, и наступит череда праздников. Заведующий травматологическим отделением советует не расслабляться и всегда проявлять бдительность, что позволит избежать неприятных последствий.

