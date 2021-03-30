Губерниев дал совет Стриженовой, как избежать травм в эфире
Телеведущий в интервью "Радиоточке НСН" посочувствовал сломавшей руку Екатерине Стриженовой и припомнил о случавшихся с ним казусах.
Врачи подтвердили перелом у Екатерины Стриженовой. Телеведущая во время эфира программы «Время покажет» оступилась, в понедельник, 29 марта, ее госпитализировали, и сегодня стал известен диагноз.
Как избежать травм во время прямого эфира Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал спортивный журналист, комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев.
«Я ей очень ей сочувствую, она прекрасная актриса и телевизионная ведущая. И я желаю ей выздоровления. Ступенек много и выполняя команды режиссера, можно оступиться и упасть. Мужчинам, конечно, легче. Дамы в кадре роскошные, работают не в спортивной одежде, а на высоких каблуках. Нужно быть предельно внимательными, потому что в эфире ведущие и ходят, и сидят на высоких стульях. Поэтому рекомендую коллегам заниматься спортом, чтобы такие подводные эфирные камни избегать. Мой рецепт такой: спортивная подготовка и максимальное внимание», - сказал Дмитрий Губерниев.
Он припомнил эпизод из своей телекарьеры, когда Дмитрий вместе с коллегой Юрием Тишковым делали обзорную аналитическую программу о футболе, взорвалась лампа. Это произошло во время прямого эфира, на ведущих брызнули осколки. И, по словам Губерниева, это стало предзнаменованием беды. Через несколько дней после того эфира Тишкова, который завершил футбольную карьеру и стал агентом, убили.
Что касается Екатерины Стриженовой, ее коллега Руслан Осташко сообщил, что на время болезни ей найдут замену, речи о закрытии программы не идет.
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