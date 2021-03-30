Губерниев дал совет Стриженовой, как избежать травм в эфире

Врачи подтвердили перелом у Екатерины Стриженовой. Телеведущая во время эфира программы «Время покажет» оступилась, в понедельник, 29 марта, ее госпитализировали, и сегодня стал известен диагноз.

Как избежать травм во время прямого эфира Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал спортивный журналист, комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Я ей очень ей сочувствую, она прекрасная актриса и телевизионная ведущая. И я желаю ей выздоровления. Ступенек много и выполняя команды режиссера, можно оступиться и упасть. Мужчинам, конечно, легче. Дамы в кадре роскошные, работают не в спортивной одежде, а на высоких каблуках. Нужно быть предельно внимательными, потому что в эфире ведущие и ходят, и сидят на высоких стульях. Поэтому рекомендую коллегам заниматься спортом, чтобы такие подводные эфирные камни избегать. Мой рецепт такой: спортивная подготовка и максимальное внимание», - сказал Дмитрий Губерниев.