«Городской метаболизм»: Как грамотно выстроить инфраструктуру мегаполиса
Увеличение численности населения городов и тенденция к образованию городских агломераций приводят к усложнению транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, в связи с чем городу необходимо грамотно ее спланировать через призму энергоэкологического метаболизма.
При оценке городского метаболизма важно учитывать экономические факторы, в частности, важно оперировать исключительно физическими величинами на базе материальных и энергетических балансов.
При анализе энергоэкологического метаболизма города в первую очередь необходимо ознакомиться с классификацией городов по уровню метаболизма с точки зрения подушевого потребления энергии.
В рамках второго этапа необходимо определить текущие ограничения развития с учетом уровня метаболизма городов. Например, в Московской области есть проблема с расположением электрической мощности, а в некоторых крупных городах Подмосковья существует дефицит по располагаемой тепловой мощности.
Третий этап подразумевает анализ климатической уязвимости объектов энергетической инфраструктуры в зависимости от температуры, влажности и иных погодных условий на работы энергетического оборудования.
Четвертый этап включает в себя построение поточных диаграмм и прогнозирование потребления тепла, электроэнергии, воды и топлива.
Заключительный, пятый, этап представляет собой разработку мероприятий стратегического характера и направлений совершенствования энергоэкологического метаболизма города с учетом текущего уровня метаболизма.
Ознакомившись со всеми этапами, можно сделать вывод, что стратегическое планирование города является многомерной и многоуровневой задачей, охватывающей взаимосвязанные аспекты жизни человека.
Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/strategicheskoe-planirovanie-gorodskoy-infrastruktury-cherez-prizmu-energoekologicheskogo-metabolizma
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