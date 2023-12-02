«Городской метаболизм»: Как грамотно выстроить инфраструктуру мегаполиса

При оценке городского метаболизма важно учитывать экономические факторы, в частности, важно оперировать исключительно физическими величинами на базе материальных и энергетических балансов.

При анализе энергоэкологического метаболизма города в первую очередь необходимо ознакомиться с классификацией городов по уровню метаболизма с точки зрения подушевого потребления энергии.

В рамках второго этапа необходимо определить текущие ограничения развития с учетом уровня метаболизма городов. Например, в Московской области есть проблема с расположением электрической мощности, а в некоторых крупных городах Подмосковья существует дефицит по располагаемой тепловой мощности.

Третий этап подразумевает анализ климатической уязвимости объектов энергетической инфраструктуры в зависимости от температуры, влажности и иных погодных условий на работы энергетического оборудования.

Четвертый этап включает в себя построение поточных диаграмм и прогнозирование потребления тепла, электроэнергии, воды и топлива.

Заключительный, пятый, этап представляет собой разработку мероприятий стратегического характера и направлений совершенствования энергоэкологического метаболизма города с учетом текущего уровня метаболизма.

Ознакомившись со всеми этапами, можно сделать вывод, что стратегическое планирование города является многомерной и многоуровневой задачей, охватывающей взаимосвязанные аспекты жизни человека.

Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/strategicheskoe-planirovanie-gorodskoy-infrastruktury-cherez-prizmu-energoekologicheskogo-metabolizma

