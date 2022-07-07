Городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за непогоды

В частности, распиливаются и вывозятся поваленные ветром деревья, демонтируются поврежденные сильным ветром конструкции.

Также отмечается, что всего за час в отдельных районах Москвы выпало более 30% месячной нормы осадков, больше всего в ЦАО и прилегающих к нему районах ЮАО.

«Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», бригады и техника инженерных и коммунальных компаний», - уточняется в сообщении.

В ведомстве добавили, что в парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения осуществляется дополнительное информирование граждан о неблагоприятных погодных условиях, жителей и гостей столицы призывают воздержаться от пребывания на улице.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что восточная часть Ленинградской области попадёт под влияние нового циклона и в регионе пройдут сильнейшие ливни, сообщают «Невские новости».

