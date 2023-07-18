Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды

Как сообщает агентство «Москва», 18 и 19 июля в столице ожидаются дождь, местами сильный, град, гроза, сильный ветер с порывами до 17-20 м/с.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что весь спектр неблагоприятных метеорологических явлений ожидается в Москве в ночь на 19 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Она также предупредила, что на столицу может обрушиться почти половина нормы осадков за месяц.