Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды
Надвигающаяся непогода стала причиной, по которой городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности.
Как сообщает агентство «Москва», 18 и 19 июля в столице ожидаются дождь, местами сильный, град, гроза, сильный ветер с порывами до 17-20 м/с.
Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что весь спектр неблагоприятных метеорологических явлений ожидается в Москве в ночь на 19 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Она также предупредила, что на столицу может обрушиться почти половина нормы осадков за месяц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru