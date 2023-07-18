Синоптик: Европейская жара не дойдет до России
18 июля 202313:19
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал RT погоду в Европе, где из-за «теплового взрыва» в Сахаре на юг континента может прийти рекордная жара.
Шувалов отметил, что европейская погода не может дойти до России.
«Самые жаркие места - это юг Испании, Сицилия, Сардиния, юг Италии. Температура здесь сегодня и завтра — до +45…+46 °C», - сообщил он.
Температуры в этих регионах превышают средние показатели на 10-15 градусов, отметил специалист. Такая погода продержится в регионе еще пару недель.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru