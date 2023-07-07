Городские службы Москвы перешли на режим повышенной готовности
7 июля 202303:33
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности, сообщает в Telegram Комплекс городского хозяйства.
Это связано с грозой и ливнями, которые прогнозируются в городе. Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического комплекса.
Спасателям необходимо усилить патрулирование зон отдыха и парков, а также предупредить граждан о возможной непогоде.
Как сообщалось ранее, в ночь на 8 июля в Москве ожидается опасное для здоровья явление – «остров тепла», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru