Город выставил на торги 123 парковочных места в Зеленограде

Машино-места находятся на многоуровневых наземных и подземных стоянках в районах Крюково и Старое Крюково. Их реализуют на онлайн-торгах в апреле, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Автовладельцы смогут подобрать подходящий под габариты своего транспортного средства объект – площадь лотов составляет от 8,5 до 28 квадратных метров. Онлайн-торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг». Заявочные кампании завершатся в период с 3 по 19 апреля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Парковка

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