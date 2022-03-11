Число онлайн-обращений за получением услуг в социальной сфере Москвы за год выросло вдвое
Количество электронных обращений за получением услуг в социальной сфере Москвы за пошлый год удвоилось и составило 1,6 млн. Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, в сфере труда и социальной защиты сегодня можно получить 38 государственных услуг в электронном виде.
По данным мэрии, за минувший год столичный рынок труда полностью преодолел последствия пандемии COVID-19 и вернулся нормальному для города состоянию занятости. В прошлом году было трудоустроено свыше 114 тысяч человек и 19 тысяч прошли профессиональное переобучение. Кроме того, более 3,5 тысяч малообеспеченных семей с детьми принимают участие в проекте «социальный контракт», по которому помощь им оказывается в обмен на обязательства родителей предпринимать активные усилия по трудоустройству.
Кроме того, департамент труда и соцзащиты населения сотрудничает с 300 НКО социальной направленности, которые оказывают разностороннюю поддержку примерно 170 тысячам москвичей.
Говоря о противодействии распространению COVID-19 в прошлом году, в пресс-службе мэрии подчеркнули, что в течение прошлого года команды департамента принимали участие в организации работы крупнейших городских пунктов вакцинации и были задействованы в работе резервных коронавирусных госпиталей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+50 743 / сут.
Умерли
360 тыс.+674 / сут.
Выздоровели
15,2 млн+151 тыс. / сут.
- Минобороны Румынии подтвердило, что небо страны пересек беспилотник с Украины
- Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram в России
- Зеленский заявил, что недоволен последними решениями ЕС
- В Совфеде заявили, что за использование Facebook и Instagram санкции не грозят
- Устроившего стрельбу в Домодедово бизнесмена задержали
- Зеленский пригрозил России страшным ответом за срыв режима тишины
- Стопкоронавирус.рф: Уровень коллективного иммунитета в России составил более 50%
- Ургант объяснил свой отъезд из России
- Avon намерен перенести производство из России в Польшу
- Путин заявил о позитивных сдвигах в переговорах с Киевом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru