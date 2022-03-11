Число онлайн-обращений за получением услуг в социальной сфере Москвы за год выросло вдвое

Количество электронных обращений за получением услуг в социальной сфере Москвы за пошлый год удвоилось и составило 1,6 млн. Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, в сфере труда и социальной защиты сегодня можно получить 38 государственных услуг в электронном виде.

По данным мэрии, за минувший год столичный рынок труда полностью преодолел последствия пандемии COVID-19 и вернулся нормальному для города состоянию занятости. В прошлом году было трудоустроено свыше 114 тысяч человек и 19 тысяч прошли профессиональное переобучение. Кроме того, более 3,5 тысяч малообеспеченных семей с детьми принимают участие в проекте «социальный контракт», по которому помощь им оказывается в обмен на обязательства родителей предпринимать активные усилия по трудоустройству.