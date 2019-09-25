Горнолыжные курорты Подмосковья вошли в список лучших мест для зимнего отдыха
Горнолыжные курорты в Подмосковье вошли в топ-3 лучших мест в стране для отдыха предстоящей зимой, а также в новогодние праздники. Рейтинг был составлен по итогам опроса, проведённого туристическим порталом «ТурСтат».
Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», первое место в рейтинге заняли курорты Красной Поляны («Роза Хутор» и «Горки Город»). За них проголосовали 27% участников опроса. Курорты Подмосковья – Сорочаны, Степаново, Волен и Яхрома – расположились на второй строчке. Замыкают тройку лидеров курорты Карачаево-Черкесии (Архыз и Домбай) и Алтая (Белокуриха).
Ранее НСН писала, что Подмосковье вошло в тройку лучших в России мест для путешествий на машине и автотуризма. Рейтинг был составлен на основе результатов интернет-опроса, проведённого ТурСтатом. Специалисты интересовались у путешественников, в каких города и регионы страны они могут назвать самыми комфортными в плане качества дорог, наличия придорожных гостиниц и кафе, а также автокемпингов. В итоге, за Московскую область проголосовали 11% участников опроса. На первом месте расположилась Москва, далее в списке следует Санкт-Петербург. Ранее стало известно, что Подмосковье вошло в десятку лучших мест для летних гастрономических путешествий.
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