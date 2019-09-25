Горнолыжные курорты Подмосковья вошли в список лучших мест для зимнего отдыха

Горнолыжные курорты в Подмосковье вошли в топ-3 лучших мест в стране для отдыха предстоящей зимой, а также в новогодние праздники. Рейтинг был составлен по итогам опроса, проведённого туристическим порталом «ТурСтат».

Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», первое место в рейтинге заняли курорты Красной Поляны («Роза Хутор» и «Горки Город»). За них проголосовали 27% участников опроса. Курорты Подмосковья – Сорочаны, Степаново, Волен и Яхрома – расположились на второй строчке. Замыкают тройку лидеров курорты Карачаево-Черкесии (Архыз и Домбай) и Алтая (Белокуриха).