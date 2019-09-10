Дикие кабаны помогли открыть сезон трюфелей в Подмосковье
В Подмосковье открыли осенний сезон поиска трюфелей. Одним из первых найти деликатесный гриб недалеко от Киевского шоссе посчастливилось Максиму Юсину. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», по словам дачника, обнаружить гриб ему помогли кабаны, которые в поисках пропитания перерыли землю в подмосковном лесу, подняв на поверхность белый трюфель размером с небольшую картофелину. Мужчина отметил, что это гриб стал уже вторым обнаруженным в этом сезоне.
Максим Юсин подчеркнул, что найденный в Подмосковье гриб пахнет почти также интенсивно, как высоко ценящийся в Европе белый трюфель. И по вкусу не уступает заграничному деликатесу. Дачник заявил, что использовал его при приготовлении приправы для макарон.
Кстати, специалисты подчёркивают, что белый трюфель в Подмосковье далеко не редкость, поскольку был широко распространен и известен еще в царские времена. Тогда его собирали по сто тонн за сезон. Однако культура массового сбора была со временем утрачена.
Ранее НСН писала, что диетологи рекомендуют потреблять в пищу грибные блюда не чаще двух раз в неделю. При этом порции готовых грибов должны быть не должны превышать 100-120 граммов. Такими советами с «РИА Новости» поделилась главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
По ее словам, для здорового организма грибы вреда не несут при умеренном потреблении, однако если есть их часто, можно навредить своим органам желудочно-кишечного тракта.
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