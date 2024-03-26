Горьковский автозавод подал заявку на регистрацию товарного знака Volga

Компания «Автомобильный завод «ГАЗ» подала в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака «Volga».

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Согласно данным Роспатента, название написано угловатым шрифтом на латинице.Также компания намерена зарегистрировать символа ГАЗа - оленя.

В документе указано, под знаком «Volga» будер зарешено продавать не только автомобили и их детали. Всего в перечне 22 класса товаров и услуг, в том числе беспилотники, мебель, посуда, одежда и даже сакэ.

Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что в Нижнем Новгороде перезапустят производство автомобилей «Волга», партнёром по сборке был выбран зарубежный автопроизводитель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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