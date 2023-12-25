Мантуров: первый автомобиль возрожденной «Волги» выпустят в середине 2024 года
Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что планы запуску производства автомобилей возрождённой марки «Волга» в Нижнем Новгороде сохраняются, сообщает РИА Новости.
По его словам, в ближайшее время будет определён технологический партнёр, который поможет на начальном этапе, после чего будет постепенно повышаться локализация.
«Насколько мне известно, в ближайшее время нижегородский автомобильный кластер должен завершить эту работу и с учётом намеченных планов в середине следующего года уже выйти с первым собранным автомобилем», - заключил он.
Ранее российский АвтоВАЗ подписал соглашение о производстве автомобилей на территории Эфиопии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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