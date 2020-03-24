«Ещё гульнем!». Пугачёва поздравила Буйнова с 70-летием
Алла Пугачева поздравила с 70-летним юбилеем певца Александра Буйнова - своего давнего друга и коллегу по эстраде. Тёплое обращение к музыканту она опубликовала в своём Instagram.
«С днем рождения, Саша! Мы еще гульнем!» — такую подпись Народная артистка СССР оставила под совместным портретом, отмечает Газета.ру. Сама примадонна отечественной эстрады отпраздновала 70-летие в прошлом году.
Александр Буйнов появился на свет в военном городке в Подмосковье в семье летчика и пианистки. Он и трое его братьев получили музыкальное образование.
Свой творческий путь Александр начал в составе коллектива Александра Градского «Скоморохи», где играл на клавишах. После службы в ракетных войсках работал с группами «Аракс» и «Цветы», а с 1973 года по 1989 год играл с ансамблем «Веселые ребята».
С 1989 года Буйнов начал сольные выступления. Через три года закончил ГИТИС. Вместе с композитором Игорем Крутым написал программу «Острова любви» в 1997 году. К этому периоду относятся его главные хиты.
Буйнов состоит в третьем браке. У него есть дочь и сын, о котором певец узнал в 2000 году. Девять лет назад он рассказал, что сумел побороть онкологическое заболевание.
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