Гордон: Я не оскорбляла Ксению Собчак!

Однако в интервью НСН Екатерина Гордон опровергла размещение оскорбительного комментария.

«Друзья! Вы знаете меня, как человека смелого и прямого, но в данном случае ничего подобного я не делала и не говорила. Больше того: во время данной публикации была с другом Димой Ашманом на переговорах в публичном месте. Выражаю свои мысли я куда изящнее и интереснее. Это же чистой воды провокация. Выясняем кто это себе позволил... меняем пароли», — сказала правозащитница.

Напомним, что Ксения Собчак поделилась с подписчиками своим видением людей, которых разделила на две касты - «благородные и дворняги». В своём рассуждении она затронула такие человеческие качества, как честность, доброта и благородство. По словам телеведущей, «благородные люди никогда не станут желать никому зла, особенно тем, с кем поссорились». Остальные люди, по её мнению, это «дворняги Шариковы, которые льют грязь на тех, с кем раньше были в приятельских отношениях».



