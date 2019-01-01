Гордон: Я не оскорбляла Ксению Собчак!
Правозащитница в интервью НСН назвала оскорбительный комментарий с её аккаунта в Instagram провокацией и рассказала, что ее взломали.
В СМИ появилась информация о том, что адвокат Екатерина Гордон ответила на неоднозначную публикацию телеведущей Ксении Собчак оскорблениями относительно её возраста и внешнего вида. Под публикацией Собчак в Instagram, в которой она фактически разделила людей на две касты, появился комментарий, выложенный с официального аккаунта Екатерины Гордон. «Ксюш, вероятно пора принять то, что ты старая, страшная и не очень удачливая... я смогла... а ты?», — говорится в комментарии.
Однако в интервью НСН Екатерина Гордон опровергла размещение оскорбительного комментария.
«Друзья! Вы знаете меня, как человека смелого и прямого, но в данном случае ничего подобного я не делала и не говорила. Больше того: во время данной публикации была с другом Димой Ашманом на переговорах в публичном месте. Выражаю свои мысли я куда изящнее и интереснее. Это же чистой воды провокация. Выясняем кто это себе позволил... меняем пароли», — сказала правозащитница.
Напомним, что Ксения Собчак поделилась с подписчиками своим видением людей, которых разделила на две касты - «благородные и дворняги». В своём рассуждении она затронула такие человеческие качества, как честность, доброта и благородство. По словам телеведущей, «благородные люди никогда не станут желать никому зла, особенно тем, с кем поссорились». Остальные люди, по её мнению, это «дворняги Шариковы, которые льют грязь на тех, с кем раньше были в приятельских отношениях».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Футболисты выступили за расширение РПЛ
- В Кремле отреагировали на слова Сечина о контроле США над экономикой РФ
- Скончался исполнитель роли Джека Восьмеркина
- В ЦБ объяснили высокую закредитованность россиян низкими доходами
- Военный эксперт опроверг поражение «Мертвой руки»