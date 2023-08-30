Горбачева извинилась и заявила, что исчезновение не связано с фигурным катанием

Фигуристка Алина Горбачева в своих соцсетях извинилась за то, что напугала всех своим исчезновением.

«Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием», - написала она, призвав не верить громким заголовкам СМИ.

Пропавшую фигуристку Горбачеву нашли в кинотеатре

Ранее найденную в Москву фигуристку Алину Горбачеву, которую обнаружили в кинотеатре торгового центра, доставили в Следственный комитет. Эти действия проходили при участии законного представителя 16-летней девушки и психолога.

О пропаже 16-летней спортсменки сообщила накануне ее мама. В поисках подростка были задействованы кинологи и водолазы. Telegram-канал 112 писал, что вещи пропавшей фигуристки обнаружили на Покровской набережной, однако самой девушки рядом не было. Столичный СК начал доследственную проверку.

Шестнадцатилетняя Горбачева является чемпионкой России среди юниоров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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