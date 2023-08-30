Горбачева извинилась и заявила, что исчезновение не связано с фигурным катанием

Фигуристка Алина Горбачева в своих соцсетях извинилась за то, что напугала всех своим исчезновением.

«Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием», - написала она, призвав не верить громким заголовкам СМИ.