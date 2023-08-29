Пропавшую фигуристку Горбачеву нашли в кинотеатре
29 августа 202321:14
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Богомаз заявил об ответном ударе по ВСУ у Семеновки
- Пропавшую фигуристку Горбачеву нашли в кинотеатре
- Кандидат в президенты США обвинил власти во лжи об Украине
- Во Владивостоке за сутки выпало 42% нормы месячных осадков
- В Китае утвердили новые карты страны и включили в них территории РФ
- Пушилин: ВС РФ сорвали попытки ВСУ закрепиться в Урожайном
- Пожар в районе Комсомольской площади ликвидирован
- США объявили о новом пакете военной помощи Украине
- Сообщения о гибели ребенка при обстреле брянского села не подтвердились
- Украина запланировала закупить и произвести 200 тысяч дронов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru