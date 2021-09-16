Роскомнадзор пригрозил Google, Facebook и Twitter оборотными штрафами
Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство готово применить в отношении Google, Facebook и Twitter оборотные штрафы, сообщает ТАСС.
По его словам, это связано с неудалением интернет-компаниями запрещённого в России контента. Субботин отметил, что основания для применения оборотных штрафов у ведомства имеются, решения будут приниматься «в ближайшее время».
Ранее Мировой суд Москвы в очередной раз оштрафовал Facebook и Twitter в связи с отказом удалить запрещённый российским законодательством контент, сообщает RT. Общая сумма штрафов составила более 90 миллионов и более 45 миллионов рублей, соответственно.
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