СМИ: Google задолжал российским компаниям более 20 млрд рублей
Долг российского подразделения Google перед локальными компаниями составил 20,3 млрд руб, пишет ТАСС со ссылкой на данные кредиторов Google в России.
Отмечается, что за последние полгода долг компании вырос примерно на 145 млн руб.
В октябре российское подразделение корпорации Google — ООО «Гугл» — признано банкротом по решению Арбитражного суда Москвы. В отношении компании открыто конкурсное производство. В конце августа 2023 года, когда состоялось первое собрание кредиторов ООО «Гугл», в реестре требований кредиторов числились голосующие требования на общую сумму порядка 20,2 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Google задолжал российским компаниям более 20 млрд рублей
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru