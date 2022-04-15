Google и Wikimedia грозит штраф до 12 млн рублей за статьи об операции на Украине

Компаниям Google и Wikimedia грозит штраф до 12 млн рублей за статьи о спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что компании привлекаются к административной ответственности из-за отказа удаления информации о военной операции на территории Украины, которую в Генпрокуратуре признали недостоверной.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Google
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