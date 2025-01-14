Google оштрафовали на 8 млрд рублей

Столичный Чертановский суд оштрафовал корпорацию Google на 8 миллиардов рублей за то, что компания уклонялась от исполнения административных наказаний, назначенных ранее. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд отклонил иск петербуржца к Роскомнадзору по делу о медленной работе YouTube

Отмечается, что точная сумма административного штрафа составила 8 008 684 193 рубля 68 копеек.

По данным пресс-службы Роскомнадзора, с 2021 года на компанию Google были наложены штрафы, общая сумма которых превысила 34,5 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии, что в замедлении YouTube в России виноват Google, так как он после начала спецоперации перестал финансировать свои «дочки», которые обслуживали качественную работу YouTube. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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