Google оштрафовали на 8 млрд рублей
Столичный Чертановский суд оштрафовал корпорацию Google на 8 миллиардов рублей за то, что компания уклонялась от исполнения административных наказаний, назначенных ранее. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Отмечается, что точная сумма административного штрафа составила 8 008 684 193 рубля 68 копеек.
По данным пресс-службы Роскомнадзора, с 2021 года на компанию Google были наложены штрафы, общая сумма которых превысила 34,5 млрд рублей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии, что в замедлении YouTube в России виноват Google, так как он после начала спецоперации перестал финансировать свои «дочки», которые обслуживали качественную работу YouTube. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru