Google оштрафовали на 8 млрд рублей

Отмечается, что точная сумма административного штрафа составила 8 008 684 193 рубля 68 копеек.

По данным пресс-службы Роскомнадзора, с 2021 года на компанию Google были наложены штрафы, общая сумма которых превысила 34,5 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии, что в замедлении YouTube в России виноват Google, так как он после начала спецоперации перестал финансировать свои «дочки», которые обслуживали качественную работу YouTube. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

