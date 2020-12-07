Стали известны самые популярные YouTube-видео 2020 года

Сервис YouTube определил самые популярные видеоролики 2020 года, сообщается в официальном блоге российского офиса компании Google.

Лидером рейтинга среди российских пользователей видеохостинга стал выпуск шоу «Что было дальше?» (канал LABELCOM) с участием журналиста Юрия Дудя и певицы Лолиты.

Второе место в топе самых популярных видео заняло интервью Юрия Дудя со стендап-комиком Алексеем Щербаковым (канал «вДудь»).

Третьим в рейтинге стал ролик с фрагментом интервью рэпера MORGENSHTERN в программе «Вечерний Ургант» на одноимённом Youtube-канале.

В первую тройку списка самых популярных музыкальных видео российского сегмента Youtube попали клипы группы Little Big на песни Uno и Hypnodancer, а также совместная работа Клавы Коки и NILETTO «Краш».

