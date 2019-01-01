Google и Facebook при участии рекламодателей дадут отпор сомнительному контенту
Facebook, Google, Twitter и крупные рекламные агентства объявили о желании как можно скорее «улучшить цифровую безопасность». Как сообщает The Financial Times, для этих целей компании будут сотрудничать с такими агентствами, как WPP, Publicis и Omnicom, а также крупнейшими брендами, среди которых Procter & Gamble и Unilever.
В заявлении, сделанном на фестивале рекламы «Каннские львы», отмечается, что компании будут вместе «бороться с вредным и вводящим в заблуждение контентом», а также разработают «конкретный набор» протоколов для защиты людей и брендов в сети.
Первая встреча объединенной группы состоится завтра, 19 июня. Участники пообещали вести работу «прозрачно», но не уточнили, когда стоит ждать конкретных решений.
Отмечается, что крупные бренды все еще настороженно относятся к рекламе в сети из-за риска оказаться рядом с сомнительным контентом, напоминает The Financial Times.
Ранее НСН сообщала, что российские школьники из центра для талантливых детей «Сириус» создали мобильное приложение, которое, блокируя доступ к играм, предлагает образовательный контент и стимулирует к обучению. Также стало известно, что братья Игорь и Дмитрий Бухманы из Вологды – создатели компании по разработке компьютерных игр Playrix Holding Ltd – попали в список миллиардеров Bloomberg. Их состояние оценено в 1,4 миллиарда долларов США.
При этом годовая выручка холдинга братьев составляет по данным издания $1,2 миллиарда долларов. Их компания входит в десятку разработчиков игр на платформах iOS и Android для более чем 30 миллионов пользователей по всему земному шару.
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