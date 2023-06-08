Гонщику Никите Мазепину отказали во въезде в Британию

Суд в Лондоне отказал российскому гонщику Никите Мазепину во въезде в Великобританию, сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, в начале мая команда Мазепина потребовала отменить введенные против него санкции. Россиянину нужно было посетить Великобританию для переговоров с гоночными командами.

В стране базируется более 70% гоночных команд. Промедление может помешать Мазепину возобновить участие в «Формуле-1».

Европейский суд 2 марта предоставил россиянину право выступать в «Формуле 1». Ему разрешили участвовать в любых гоночных чемпионатах, в том числе на территории ЕС, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/nmazepin
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