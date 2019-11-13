Добровинский назвал подводные камни «гонорарного успеха» адвокатов
Адвокат, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры» в эфире НСН рассказал, как закон о «гонораре успеха» повлияет на адвокатскую деятельность в России.
Госдума приняла во втором чтении законопроект о «гонораре успеха» адвокатов, который позволит определять размер гонорара в зависимости от исхода дела. Изменения планируется внести в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
Адвокат, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры» Александр Добровинский в беседе с НСН заявил, что «гонорар успеха» может иметь как положительное, так и отрицательное воздействие на коллег.
«Складывается гонорар, обычно, либо из затраченного на дело времени (часов, дней, недель) или заранее согласовывается определенная сумма. Теперь будет немного иначе. Но нет ни какой разницы – 100% будет поделено на одну часть равную этим 100% или на две части – 70% и 30%. У меня лично ничего не изменится - я точно знаю, какие у меня будут затраты и «гонорар успеха» для меня вторичен. Но выступаю за принятие законопроекта. Он скорее даст стимул серьезным адвокатам работать еще лучше, хотя и несерьезным - заходить в какие-то аферистические вещи», - считает адвокат.
Он также рассказал свою версию применения «гонорара успеха» на практике.
«С этим «гонораром успеха» можно будет добавить некий процент в зависимости от того, кто финансирует проект. Бывает так, что у человека нет средств оплатить услуги адвоката. А бывает, что помимо адвоката, необходимо еще оплатить услуги экспертов, детективов и еще массу вещей – если кто-то это финансирует, то, наверное, «гонорар успеха» должен быть более впечатляющим, чем 5-10%», - пояснил Добровинский.
Ко второму чтению профильный комитет по госстроительству и законодательству подготовил поправки к законопроекту. В частности, документе уточняется, что «гонорары успеха» не могут применяться в случаях оказания юридической помощи по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.
Инициатива была внесена в Госдуму в мае 2018 года членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также парламентариями нижней палаты Анатолием Выборным и Дмитрием Вяткиным.
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