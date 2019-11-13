Добровинский назвал подводные камни «гонорарного успеха» адвокатов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о «гонораре успеха» адвокатов, который позволит определять размер гонорара в зависимости от исхода дела. Изменения планируется внести в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

Адвокат, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры» Александр Добровинский в беседе с НСН заявил, что «гонорар успеха» может иметь как положительное, так и отрицательное воздействие на коллег.

«Складывается гонорар, обычно, либо из затраченного на дело времени (часов, дней, недель) или заранее согласовывается определенная сумма. Теперь будет немного иначе. Но нет ни какой разницы – 100% будет поделено на одну часть равную этим 100% или на две части – 70% и 30%. У меня лично ничего не изменится - я точно знаю, какие у меня будут затраты и «гонорар успеха» для меня вторичен. Но выступаю за принятие законопроекта. Он скорее даст стимул серьезным адвокатам работать еще лучше, хотя и несерьезным - заходить в какие-то аферистические вещи», - считает адвокат.

Он также рассказал свою версию применения «гонорара успеха» на практике.