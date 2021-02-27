Гонконг получил первую партию вакцины Pfizer/BioNTech
Более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech прибыли в Гонконг в составе первой партии препарата. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Отмечается, что поступление вакцины из Германии ожидалось еще в четверг, однако задержалось из-за процедур экспорта. Ящики с препаратом Pfizer/BioNTech доставят в специальное хранилище со сверхнизкими температурами.
Массовая вакцинация стартовала в Гонконге в пятницу. Первыми прививку смогут получить пенсионеры, медики и сотрудники экстренных служб.
Жителям специального административного района Китая пока доступна вакцинация одним препаратом, китайской вакциной CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. Однако власти Гонконга также заказали по 7,5 млн доз вакцин AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 086 / сут.
Умерли
85 304+428 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+15 722 / сут.
- Гонконг получил первую партию вакцины Pfizer/BioNTech
- RT: ЕС выделит €800 тысяч на поддержку гражданского общества в Черногории
- СМИ: В РФ с 2023 года могут появиться новые трудовые книжки
- Две 11-летние девочки пропали в Красноярском крае
- В Совфеде предложили учредить день освобождения Крыма от украинской оккупации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru