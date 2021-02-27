Гонконг получил первую партию вакцины Pfizer/BioNTech

Более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech прибыли в Гонконг в составе первой партии препарата. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Отмечается, что поступление вакцины из Германии ожидалось еще в четверг, однако задержалось из-за процедур экспорта. Ящики с препаратом Pfizer/BioNTech доставят в специальное хранилище со сверхнизкими температурами.

Массовая вакцинация стартовала в Гонконге в пятницу. Первыми прививку смогут получить пенсионеры, медики и сотрудники экстренных служб.

Жителям специального административного района Китая пока доступна вакцинация одним препаратом, китайской вакциной CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. Однако власти Гонконга также заказали по 7,5 млн доз вакцин AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

